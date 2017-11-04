ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Программа губернатора Московской области "Наше Подмосковье", предусматривающая интенсивное строительство современных детских игровых площадок в 2017 году, выполнена в регионе на 85%, сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Министр ЖКХ региона Евгений Хромушин побывал на церемонии открытия новых детских игровых площадок в Пушкинском районе, куда он приехал совместно с депутатом Московской областной думы Ириной Слуцкой.

"Всего изначально по этой программе планировалось установить 190 таких площадок, сейчас у нас уже план увеличен до 202 площадок. На сегодняшний момент 136 комплексов введено в эксплуатацию, и оставшиеся мы откроем в течение двух–трёх недель. В целом подрядчики смонтировали 170 детских игровых комплексов, то есть 85% программы уже выполнено", – сказал Хромушин.

По его словам, ещё на 26 детских площадках работы находятся в стадии завершения. Ежедневно в Подмосковье вводят в эксплуатацию и открывают по несколько детских площадок.

Он отметил, что программа рассчитана в основном на установку новых детских и спортивных площадок именно в тех муниципальных образованиях, где недостаточно собственных финансовых возможностей или, к примеру, территории имеют федеральную принадлежность и стоят на балансе министерства обороны.

Ноу-хау этого года на детских площадках – прорезиненное покрытие с узором.

Он подчеркнул, что все элементы площадок выполнены из современных материалов, имеющих все необходимые сертификаты, а также соответствуют всем требованиям ГОСТа. После установки прилегающая территория всех игровых детских площадок благоустраивается местными коммунальными службами, освещается, ставится видеонаблюдение, затем площадка переходят на баланс муниципалитета.

В Пушкинском районе в этот раз открылись детские площадки в Пушкине, микрорайон Дзержинец, дома № 26, 29, 30, а также детская и спортивная площадка в селе Братовщина, улица Огородная, дома № 20–27. Площадь установки каждой площадки составляет 450 квадратных метров.