В Подмосковье к ЧМ-2018 установили почти 1,5 тыс. новых светильников
14.11.2017, 16:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Порядка 1,5 тысяч светильников осветят в Подмосковье маршруты движения команд - участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 практически завершены работы по установке и капитальному ремонту систем наружного освещения маршрутов движения команд-участниц, отмечается в материале.
«В общей сложности вдоль маршрутов движения команд – участниц мундиаля построено и модернизировано порядка полутора тысяч светильников. Общая протяженность участков составляет свыше 30 километров», – отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов, которого цитирует пресс-служба.
По данным пресс-службы, маршруты движения пройдут в семи муниципальных образованиях Московской области, а именно в городских округах Бронницы, Домодедово, Химки, Лобня, городских поселениях Кратово Раменского района и Дедовск городского округа Истра и сельском поселении Букаревское (поселок Глебовский) городского округа Истра.
В рамках реализации губернаторской программы «Светлый город» отдельные проекты наружного освещения будут реализованы в каждом муниципальном образовании Подмосковья.
«Успешный опыт реализации отдельных проектов, архитектурно-художественной, ландшафтной подсветки демонстрируют, что даже небольшие объекты способны существенно повлиять на качество городской среды, уровень комфорта и удовлетворенность жителей», – добавляется в сообщении.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной – хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 практически завершены работы по установке и капитальному ремонту систем наружного освещения маршрутов движения команд-участниц, отмечается в материале.
«В общей сложности вдоль маршрутов движения команд – участниц мундиаля построено и модернизировано порядка полутора тысяч светильников. Общая протяженность участков составляет свыше 30 километров», – отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов, которого цитирует пресс-служба.
По данным пресс-службы, маршруты движения пройдут в семи муниципальных образованиях Московской области, а именно в городских округах Бронницы, Домодедово, Химки, Лобня, городских поселениях Кратово Раменского района и Дедовск городского округа Истра и сельском поселении Букаревское (поселок Глебовский) городского округа Истра.
В рамках реализации губернаторской программы «Светлый город» отдельные проекты наружного освещения будут реализованы в каждом муниципальном образовании Подмосковья.
«Успешный опыт реализации отдельных проектов, архитектурно-художественной, ландшафтной подсветки демонстрируют, что даже небольшие объекты способны существенно повлиять на качество городской среды, уровень комфорта и удовлетворенность жителей», – добавляется в сообщении.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной – хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».
Источник: http://mosreg.ru