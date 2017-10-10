ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Подмосковье объявили "жёлтый" уровень опасности на 11 октября из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.

"Жёлтый" — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили на территории Ивановской, Владимирской и Белгородской областей.

В Московском регионе 11 октября будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Скорость ветра составит ночью 7-12 метров в секунду, днём — 5-10 метров в секунду, порывы местами будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура ночью поднимется до 7 градусов, днём — до 10 градусов тепла.