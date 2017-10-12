В Подмосковье утвердят около 200 генпланов
12.10.2017, 14:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Московской области в 2017 году необходимо утвердить более 200 генеральных планов, большая часть которых уже готова, заявил начальник главного управления архитектуры и градостроительства региона Владислав Гордиенко.
«Задача на 2017 год – утвердить 222 генеральных плана. Уже 78 планов утверждены. 130 генпланов корректируются после публичных слушаний», – сказал Гордиенко.
Он уточнил, что в 2014 году в Подмосковье, когда только начиналась работа, было только 20% генеральных планов.
«Задача на 2017 год – утвердить 222 генеральных плана. Уже 78 планов утверждены. 130 генпланов корректируются после публичных слушаний», – сказал Гордиенко.
Он уточнил, что в 2014 году в Подмосковье, когда только начиналась работа, было только 20% генеральных планов.
Источник: http://mosreg.ru