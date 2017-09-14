ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по городу Раменское Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По данным следствия, 13 сентября 2017 года около 22 часов 40 минут в одном из домов в посёлке Кратово Раменского района Московской области обнаружены тела мужчины 60 лет и женщины 84 лет с признаками насильственной смерти в виде колото-резанных ранений шеи и груди. В соседнем доме указанного поселка было обнаружено тело 53-летного мужчины с огнестрельным ранением головы.

Как установлено следствием, на почве имевшихся личных неприязненных взаимоотношений, по причине раздела земельного участка, при совместном распитии спиртных напитков между соседями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес своим соседям ножевые ранения. От полученных телесных повреждений пострадавшие скончались на месте. После этого мужчина покинул место происшествия, вернувших к себе домой, где по предварительным данным, совершил суицид.