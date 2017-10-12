ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 октября в СМИ были опубликованы сведения о том, что в поселке Власиха Одинцовского района возле супермаркета мужчина скончался, не дождавшись «скорой помощи».

Как установлено следствием, утром 10 октября 2017 года в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей неустановленными работниками ГБУЗ МО «Одинцовская станция скорой медицинской помощи», выразившихся в несвоевременном оказании помощи 66-летнему местному жителю, которому требовалась экстренная медицинская помощь, наступила смерть пострадавшего.

По данному факту следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека).