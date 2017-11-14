В Подмосковье задержан подозреваемый в краже автомобиля на сумму 400 тысяч рублей
14.11.2017, 22:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 13 ноября сотрудниками уголовного розыска Крюковского отдела полиции ОМВД России по Солнечногорскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии по подозрению в совершении кражи был выявлен и задержан 24-летний уроженец ближнего зарубежья.
Установлено, что 19 сентября мужчина совершил хищение автомобиля иностранного производства, припаркованного около одного из домов в д. Брёхово. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что 19 сентября мужчина совершил хищение автомобиля иностранного производства, припаркованного около одного из домов в д. Брёхово. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: МВД РФ