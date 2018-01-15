В Правительстве Российской Федерации обсудили меры по исполнению федерального бюджета на 2018 год
15.01.2018, 14:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В подмосковных Горках под председательством Дмитрия Медведева прошло Совещание по финансово-экономическим вопросам. Обсуждались меры по исполнению федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
На совещании Дмитрий Медведев сообщил, что 9 декабря Правительством было подписано Постановление "Об обеспечении исполнения федерального бюджета", устанавливающее меры, необходимые для реализации бюджетных средств.
Говоря о планах в рамках бюджетной деятельности на 2018 год, Премьер-министр подчеркнул, что в задачи Правительства входит поддержка приоритетных отраслей экономики – промышленности высоких переделов, инновационных производств, жилищного строительства и сельского хозяйства.
Он также рассказал, что в текущем году помимо средств, выделяемых на приоритетные проекты, на проектное управление будут переведены пять государственных программ – по развитию сельского хозяйства, транспортной системы, образования, здравоохранения, а также ЖКХ и жилья.
Министерствам и ведомствам нужно уделить особое внимание своевременному и качественному исполнению федеральных целевых программ и адресной инвестиционной программы, всех бюджетных обязательств, - заключил Дмитрий Медведев.
На совещании Дмитрий Медведев сообщил, что 9 декабря Правительством было подписано Постановление "Об обеспечении исполнения федерального бюджета", устанавливающее меры, необходимые для реализации бюджетных средств.
Говоря о планах в рамках бюджетной деятельности на 2018 год, Премьер-министр подчеркнул, что в задачи Правительства входит поддержка приоритетных отраслей экономики – промышленности высоких переделов, инновационных производств, жилищного строительства и сельского хозяйства.
Он также рассказал, что в текущем году помимо средств, выделяемых на приоритетные проекты, на проектное управление будут переведены пять государственных программ – по развитию сельского хозяйства, транспортной системы, образования, здравоохранения, а также ЖКХ и жилья.
Министерствам и ведомствам нужно уделить особое внимание своевременному и качественному исполнению федеральных целевых программ и адресной инвестиционной программы, всех бюджетных обязательств, - заключил Дмитрий Медведев.
Источник: Минпромторг