ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский встретился с генеральным директором нового резидента Свободного порта Владивосток – компании «КГК ДВ» – Рамани Витхалбхай Валлабхбхай. Стороны обсудили вопрос внедрения на территории края системы подготовки специалистов для алмазообрабатывающей индустрии.

Свой инвестиционный проект по огранке алмазов компания ООО «КГК ДВ» реализует во Владивостоке. Планируется, что к 2020 году на фабрике будет создано около 500 высокотехнологичных рабочих мест.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что этому проекту власти Приморья придают особое значение.

«Для нас это новый вид деятельности – в Приморье никогда не было огранки алмазов. И это не просто большая добавленная стоимость, но и новый уровень экономики. Думаю, что, плотно сотрудничая, мы сможем достичь успеха», – заявил Губернатор.

Свою трудовую деятельность сам Рамани Витхалбхай Валлабхбхай начал с огранки алмазов в бриллианты в 80-х, после чего возглавил одну из компаний в Индии. Он поблагодарил руководство края за поддержку в открытии предприятия во Владивостоке.

«На протяжении трёх Восточных экономических форумов наша компания видела особое внимание со стороны Президента и Правительства России к развитию Приморского края. На площадке третьего ВЭФ мы подписали соглашение с компанией “АЛРОСА”, гарантирующее обеспечение фабрики во Владивостоке алмазным сырьём. При поддержке руководства вашей страны, при условии увеличения объёмов поставки алмазного сырья на местный рынок, а также учитывая близость к странам АТР, мы готовы развивать здесь данное направление. У нас есть дорожная карта, но мы прекрасно понимаем, что одни не справимся, нужна ваша поддержка», – подчеркнул генеральный директор ООО «КГК ДВ».

Глава региона предложил собеседнику обсудить вопросы, которые сегодня актуальны для успешной реализации инвестпроекта. Как отметил Рамани Витхалбхай, одним из факторов, осложняющих развитие алмазной индустрии в регионе, является отсутствие специалистов – огранщиков. Об этом говорили на полях Восточного экономического форума Владимир Путин и президент корпорации «KGK Group» Навраттан Котари.

«Во времена Советского Союза существовало семь заводов по огранке алмазов. Помимо того, что заводы обрабатывали алмазы, ещё и готовили специалистов на базе предприятия, предоставляли общежития. На данный момент остался один завод, в Смоленске, но основной возраст работающих специалистов – пенсионный или предпенсионный, последние 30 лет подготовка кадров не велась», – рассказал он.

Собеседник Губернатора предложил несколько вариантов решения данного вопроса, отметив, что уже провёл ряд встреч с директором Дальневосточного энергетического техникума, чтобы обсудить перспективы социального партнерства.

Так, один из вариантов предполагает реализацию в техникуме краткосрочной программы профессионального обучения по специальности «Огранщик алмазов в бриллианты» с практикой на базе фабрики во Владивостоке, а также с гарантированным трудоустройством по итогам.

«Либо же на базе энергетического техникума проводится долгосрочная программа подготовки специалистов. У них существуют помещения, если их должным образом, в соответствии с требованиями производственной технологии, отремонтировать, мы готовы оснастить их оборудованием, алмазным сырьем – ребята будут получать теорию и практику в одном месте, потом трудоустраиваться к нам», – отметил Рамани Витхалбхай.

Владимира Миклушевского озвученные предложения заинтересовали.