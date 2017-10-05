call -центры, в 110 учреждениях появятся инфоматы, благодаря которым можно будет записаться на приём к специалисту в удобное время, а также будет реализована программа по оснащению фельдшерско-акушерских пунктов края системами теле-ЭКГ. ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году в Приморье будет реализовано сразу несколько проектов в области информационных технологий в здравоохранении. До конца года во всех поликлиниках Приморья начнут работать-центры, в 110 учреждениях появятся инфоматы, благодаря которым можно будет записаться на приём к специалисту в удобное время, а также будет реализована программа по оснащению фельдшерско-акушерских пунктов края системами теле-ЭКГ.

Об этом на заседании комитета по социальной политики Законодательного Собрания Приморья доложил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин в четверг, 5 октября.

Как подчеркнул глава ведомства, на развитие информационных технологий в здравоохранении в краевом бюджете предусмотрено 1,7 миллиарда рублей.

«Программа рассчитана на четыре года и будет финансироваться поэтапно. В этом году на ее реализацию направлено 227 миллионов», – отметил Андрей Кузьмин.

Так, до конца года запланировано оснастить первичное звено инфоматами. Автоматизированные рабочие места появятся в 110 поликлиниках. Второе направление, которому будет уделено особое внимание в этом году, – создание электронной системы мониторинга беременных, которая поможет контролировать состояние каждой женщины, вставшей на учет, в режиме онлайн.

В этом же году поручено оснастить ФАПы и терапевтические бригады скорой медицинской помощи системой теле-ЭКГ. Они будут установлены в 115 автомашинах службы скорой помощи и 355 ФАПах.