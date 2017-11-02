ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Резидент ТОР «Надеждинская» в Приморье начнёт выпускать электрокары. Завод «Прометей» – совместный проект группы компаний «Сумотори» с японскими партнёрами – начнут строить в следующем году. Планируется, что первые экологические автомобили сойдут с конвейера в 2019 году.

О совместном проекте «Сумотори» с японскими инвесторами стало известно год назад, соответствующее соглашение было подписано в Токио в рамках приморской бизнес-миссии. Как рассказал руководитель группы компаний Виталий Веркеенко, совместная компания «Прометей» уже получила статус резидента ТОР «Надеждинская», земельный участок площадью 3,5 гектара и ведёт разработку проектной документации. При этом в процессе реализации проекта решено было перейти сразу ко второй стадии – производству полноценных электрокаров на заводе в Приморье.

«Изначально мы планировали конвертировать подержанные японские автомобили в электрокары, используя преференции Свободного порта Владивосток. Однако EV-технологии стремительно развиваются, что позволяет нам перейти сразу ко второй стадии проекта – производству полноценных экологических машин на собственном заводе в Приморье, на площадке ТОР «Надеждинская», – заявил Виталий Веркеенко.

Модель будущих электрокаров Made in Russia производитель пока не раскрывает. Инвесторы приступят к строительству завода уже в следующем году, первую продукцию «Прометей» начнёт выпускать в 2019 году. Предполагаемый объём финансирования проекта составит полмиллиарда рублей, новое производство даст приморцам более 100 новых рабочих мест.

Глава группы компаний подчеркнул, объявленный Правительством курс на «электромобилезацию» будет способствовать не только развитию отрасли и повышению покупательской способности населения, но и позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в стране.

Виталий Веркеенко подчеркнул, что ГК «Сумотори» имеет большой опыт работы в автомобильном бизнесе и глубокое понимание деталей проекта и рыночных условий для его реализации.

«Государственная поддержка “зелёного” сектора автопрома позволит нам значительно улучшить бизнес-модель и увеличить объёмы производства. Субсидирование производителей и покупателей электромобилей, безусловно, послужит серьёзным стимулом для развития отечественного автопроизводства, а также внесёт большой вклад в улучшение экологической ситуации в стране», – подчеркнул генеральный директор группы компаний «Сумотори».