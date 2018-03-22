В Приморье откроют сборочное производство сельскохозяйственной техники
Андрей Тарасенко подчеркнул, что соглашение позволит обеспечить сельхозпроизводителей края необходимой техникой по доступным ценам – её можно будет приобрести в лизинг.
«Закрепили официально договорённость, достигнутую ранее с руководством одной из ведущих компаний по производству сельхозтехники. Завод и сервисный центр разместятся в селе Михайловка. По федеральной программе предприятие будет давать сельхозпроизводителям скидку на технику в 20%», – заявил глава Приморья.
Отметим, соглашением предусмотрена отвёрточная сборка 18 единиц сельскохозяйственной техники: зерноуборочных комбайнов «VEKTOR», тракторов «VERSATILE«, жаток и косилок. Сборочное производство будет создано на базе дилерского центра ООО «Дальневосточный Автоцентр».
Ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса – к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.