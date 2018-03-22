ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сборочное производство сельскохозяйственной техники откроют в Михайловском районе. Соглашение о сотрудничестве подписали врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и генеральный директор ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что соглашение позволит обеспечить сельхозпроизводителей края необходимой техникой по доступным ценам – её можно будет приобрести в лизинг.

«Закрепили официально договорённость, достигнутую ранее с руководством одной из ведущих компаний по производству сельхозтехники. Завод и сервисный центр разместятся в селе Михайловка. По федеральной программе предприятие будет давать сельхозпроизводителям скидку на технику в 20%», – заявил глава Приморья.

Отметим, соглашением предусмотрена отвёрточная сборка 18 единиц сельскохозяйственной техники: зерноуборочных комбайнов «VEKTOR», тракторов «VERSATILE«, жаток и косилок. Сборочное производство будет создано на базе дилерского центра ООО «Дальневосточный Автоцентр».

Ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса – к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.