ОРЕАНДА-НОВОСТИ. XII Международный конгресс рыбаков официально открылся в Приморье в четверг, 5 октября. На мероприятии собрались представители 15 стран мира: Российской Федерации, Австралии, Канады, КНР, Норвегии, Таиланда, Нидерландов, Исландии, Республики Корея, Чили, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США, Вьетнама, Южно-Африканской Республики, Японии.

С приветственным словом к гостям Приморья обратился и.о. вице-губернатора края Денис Бочкарёв.

«Вот уже 12-ый раз во Владивостоке проходит форум, ставший для нашего края традиционным. Именно здесь ежегодно обсуждаются актуальные для рыболовной отрасли проблемы. Сегодня на первом месте среди актуальных стоит обновление флота и рост освоения квот. Так, квоты на вылов водных биоресурсов в Приморье в 2016 году освоены больше чем на 96%. Для сравнения – в 2015 году было 88%. Стоит отметить, что сейчас отрасль вступает в важный исторический этап, так как в следующем году пройдёт закрепление долей квот на добычу водных биоресурсов на 15-летний период и будет запущен механизм инвестиционных квот», – подчеркнул он.

Основная тема XII Международного конгресса рыбаков – «Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки».

«Сегодня в этом вопросе Дальний Восток получает от государства существенную поддержку в виде целого ряда преференций, которыми, безусловно, необходимо правильно распоряжаться. В конце прошлого столетия наши партнёры в ЕС, Канаде, США и ряде стран АТЭС задействовали у себя новые программы отраслевой реструктуризации с существенным финансированием. Сегодня нам будет полезен их опыт в этой сфере. Кроме того, известны и российские научные заделы в технологиях рыболовства и рыбопереработки, к которым есть интерес у зарубежных коллег», – отметил Денис Бочкарев.

Напомним, XII Международный конгресс рыбаков проходит с 5 по 6 октября на площадках Администрации Приморского края и отеля Хёндэ. Программа Конгресса включает пленарное заседание и три круглых стола.

В этом году конгресс посвящён многочисленным изменениям, которые происходят в жизни отрасли.