ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11-й международный экологический форум "Природа без границ" начал работу в кампусе ДВФУ на острове Русский в понедельник, 30 октября. В пленарном заседании форума принял участие первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев.

В этом году на экологический форум в Приморье приехали около 700 участников – представители органов власти, научного сообщества, общественности, деловых кругов из регионов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Заместитель главы региона поприветствовал собравшихся от имени врио Губернатора Андрея Тарасенко.

"Мы собрались в 11-й раз обсудить вопросы и проблемы экологии, и с учётом ускоренного развития территории понимаем, что прогресса не может быть без сохранения природного потенциала края", – подчеркнул Усольцев.

Он отметил, что Приморье – уникальный край, лидер среди дальневосточных регионов по количеству особо охраняемых территорий и заповедников.

Среди тем, которые обсудят на форуме в этом году, Усольцев акцентировал внимание на утилизации ТБО, очистке морских акваторий, транспортировке пылящих грузов.

"Считаю, что власть, бизнес и общественность на форуме должны не только обсудить проблемы экологии, но и выработать пути их решения, а мы в свою очередь готовы оказать им максимальную помощь", – сказал Усольцев.

Отметим, на пленарных и секционных заседаниях, круглых столах участники форума обсудят реформы и нововведения в природоохранном законодательстве, внедрение наилучших доступных технологий, управление отходами, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, климатические изменений и сохранение биоразнообразия. Также будут затронуты вопросы устойчивого развития дальневосточного региона, включая модернизации портовой инфраструктуры, сохранение особо охраняемых природных территорий, предотвращение природных катастроф, загрязнение и истощение водных объектов.

11-й международный экологический форум "Природа без границ" будет проходить в течение двух дней с 30 по 31 октября на острове Русский во Владивостоке.