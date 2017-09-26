ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководство российской инвестиционной компании ЗАО «Шамбала» презентовало проект развлекательного комплекса с казино на заседании рабочей группы под руководством вице-губернатора Приморья Евгения Полянского.

В ходе встречи генеральный директор ЗАО «Шамбала» Максим Смоленцев отметил, что интегрированный курорт «Приморье» будет иметь большой успех при выходе на полную проектную мощность, поэтому инвестор заинтересован в участии в данном проекте.

По его словам, компания «Шамбала» занимается организацией азартных игр с 2003 года и имеет успешный опыт создания объектов игорно-развлекательного типа. За шесть лет компании удалось организовать работу шести казино в западной части России, а с 2010 года она стала резидентом игорной зоны «Азов-Сити», открывшейся в Краснодарском крае.

«Нам удалось создать большой региональный центр отдыха, куда сегодня приезжают как азартные гости, так и семьи. “Приморье” имеет большой потенциал для того, чтобы стать развлекательным курортом международного класса. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы стать его резидентами. Мы хотим предложить самый масштабный и амбициозный проект из тех, что делали ранее», – рассказал глава компании.

Инвестор сообщил, что проект представленного комплекса был разработан профессионалами международной архитектурной компании AEDAS, которая проектировала такие известные объекты, как казино The Venetian в Макао и Marina Bay Sands в Сингапуре.

Согласно плану, гостинично-развлекательный комплекс «Шамбала» включит в себя казино и пятизвёздочную гостинцу с номерным фондом не менее 250 номеров. Минимальная площадь улучшенного стандарта составит 50 квадратных метров. Также в проекте – создание ресторанов, барной зоны, сцены, гранд-буфета с «открытой кухней», спа-салона, ночного клуба площадью две тысячи квадратных метров и торговых павильонов.

По словам инвесторов, строительство объекта рассчитано в две очереди. С момента получения прав на земельный участок первая очередь строительства займёт около двух лет. На первом этапе предусмотрено возведение казино. Площадь первой очереди застройки займёт почти 16 тысяч квадратных метров. В рамках второй очереди инвестор рассчитывает создать гостиничный комплекс и развлекательный сектор. На это, по прогнозам руководства компании, уйдёт около трёх лет. Площадь строительства составит около 42 тысячи квадратных метров. Сумма заявленных инвестиций на первом этапе составит около двух миллиардов рублей, на втором этапе – почти восемь миллиардов.

По итогам презентации проект был одобрен рабочей группой во главе с вице-губернатором Евгением Полянским.