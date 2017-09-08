ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и генеральный директор ООО «КГК ДВ» Рамани Витхалбхай подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию ограночной фабрики по производству бриллиантов. Торжественная церемония запуска предприятия состоялась на площадке третьего Восточного экономического форума. Старт работе предприятия дал Президент России Владимир Путин.

Всего в последний день работы форума глава региона подписал 10 соглашений из более чем 40, заявленных Приморьем.

Отметим, что в стартовый день ВЭФ-2017 резидент Свободного порта Владивосток – индийская группа компаний «KGK», известная во всем мире как крупнейший производитель огранённых драгоценных камней и ювелирных изделий, – открыла в Приморье фабрику по огранке алмазов. Торжественный старт работе предприятия дал Президент России Владимир Путин.

По словам индийской стороны, Дальний Восток может стать выдающимся центром алмазного и ювелирного бизнеса.

«Я придаю огромное значение реализации этого проекта. Здесь, во Владивостоке, мы видим огромный потенциал для развития нашей компании. Инвестиции, которые мы сюда вкладываем, – одни из самых существенных в алмазной индустрии на Дальнем Востоке за последние 12-15 лет», – отметил управляющий директор компании KGK Group Сандип Котхари.

Ещё одно соглашение Владимир Миклушевский подписал совместно с генеральным директором АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» – о намерениях в реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса закрытой перегрузки угля.

«Проект предполагается реализовать в Свободном порту Владивосток или на территории опережающего развития. Объём вложенных предприятием инвестиций к текущей дате уже составил более 600 миллионов рублей», – прокомментировали в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края.

Свои намерения в реализации инвестпроекта строительства специализированного зернового терминала мощностью 33,5 миллиона тонн в год в морском порту Зарубино в Свободном порту Владивосток закрепили соглашением Губернатор Владимир Миклушевский и генеральный директор АО «Объединённая зерновая компания» Михаил Кийко.