06.04.2018, 11:45
В Приморье пройдёт VIII Дальневосточный Российско-Корейский форум
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 16 мая во Владивостоке состоится очередной, восьмой, Российско-Корейский форум. По традиции главной темой мероприятия станет расширение двусторонних связей и поиск новых направлений сотрудничества между Приморским краем и регионами Южной Кореи.
Как рассказали в департаменте международного сотрудничества Приморья, форум пройдет на площадке отеля «Хендэ». Представители власти и бизнеса обеих территорий обсудят ключевые вопросы, связанные с взаимодействием в различных отраслях.
«В программе форума заявлено несколько тем – модернизация рыбной промышленности и рыбопромысловое судостроение, логистика и расширение грузоперевозок по Северному морскому пути, совместные проекты в газовой отрасли, а также основные тенденции развития Дальнего Востока и возможности для реализации совместных инвестиционных проектов в рамках режимов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития», – сообщили специалисты.
Отмечено, что работа будет организована в рамках четырех тематических сессий.
Кроме того, на площадке форума состоятся b2b-встречи российского и корейского бизнеса. Среди зарубежных компаний-участников – «Korea Gas Corporation», «SewonMars», «CJLogistic», «KTI», Администрация порта Пусан и другие.
Также к участию приглашаются все приморские организации, заинтересованные в развитии сотрудничества и реализации совместных проектов с южнокорейскими партнерами.
Отметим, VIII Дальневосточный Российско-Корейский форум организован Генеральным консульством Республики Корея во Владивостоке и Корейским морским институтом при поддержке Администрации Приморского края, Министерства России по развитию Дальнего Востока, Корпорации развития Дальнего Востока и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Справочно: Республика Корея входит в число трех основных стран-партнеров Приморья, на долю которых ежегодно приходится 80% внешнеторгового оборота края. По предварительным данным по итогам 2017 года торговый оборот с этим государством увеличился более чем на 20% по сравнению с 2016 годом и превысил 1,1 миллиарда долларов.
Также Республика Корея – одна из главных стран-инвесторов в Приморье. На сегодняшний день корейские компании вложили в развитие края более 100 миллионов долларов.
Сегодня на территории региона работает более 50 предприятий с южнокорейским капиталом.
Как рассказали в департаменте международного сотрудничества Приморья, форум пройдет на площадке отеля «Хендэ». Представители власти и бизнеса обеих территорий обсудят ключевые вопросы, связанные с взаимодействием в различных отраслях.
«В программе форума заявлено несколько тем – модернизация рыбной промышленности и рыбопромысловое судостроение, логистика и расширение грузоперевозок по Северному морскому пути, совместные проекты в газовой отрасли, а также основные тенденции развития Дальнего Востока и возможности для реализации совместных инвестиционных проектов в рамках режимов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития», – сообщили специалисты.
Отмечено, что работа будет организована в рамках четырех тематических сессий.
Кроме того, на площадке форума состоятся b2b-встречи российского и корейского бизнеса. Среди зарубежных компаний-участников – «Korea Gas Corporation», «SewonMars», «CJLogistic», «KTI», Администрация порта Пусан и другие.
Также к участию приглашаются все приморские организации, заинтересованные в развитии сотрудничества и реализации совместных проектов с южнокорейскими партнерами.
Отметим, VIII Дальневосточный Российско-Корейский форум организован Генеральным консульством Республики Корея во Владивостоке и Корейским морским институтом при поддержке Администрации Приморского края, Министерства России по развитию Дальнего Востока, Корпорации развития Дальнего Востока и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Справочно: Республика Корея входит в число трех основных стран-партнеров Приморья, на долю которых ежегодно приходится 80% внешнеторгового оборота края. По предварительным данным по итогам 2017 года торговый оборот с этим государством увеличился более чем на 20% по сравнению с 2016 годом и превысил 1,1 миллиарда долларов.
Также Республика Корея – одна из главных стран-инвесторов в Приморье. На сегодняшний день корейские компании вложили в развитие края более 100 миллионов долларов.
Сегодня на территории региона работает более 50 предприятий с южнокорейским капиталом.
Источник: http://primorsky.ru