ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20-22 сентября во Владивостоке пройдёт ежегодный Тихоокеанский медицинский конгресс. Мероприятие станет не только международной, но и масштабной платформой для повышения квалификации, обучения, обмена опытом и конструктивного диалога учёных, практикующих врачей и экспертов в различных сферах медицины.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, ожидается, что в работе конгресса примут участие более четырёх тысяч специалистов и обучающихся Дальневосточного федерального округа и России.

Высокий научный и образовательный уровень конгресса обеспечивают ведущие российские учёные из многих городов России, а также из Японии, Южной Кореи, Китая и Литвы.

В рамках мероприятия планируют обсудить важнейшие проблемы современного здравоохранения: состояние здоровья населения, совершенствование первичной медико-санитарной помощи, эффективность и безопасность применения лекарственных средств, лекарственное обеспечение и повышение качества жизни, современные клинические технологии, психологические аспекты врачебного взаимодействия с пациентами. А также актуальные вопросы педиатрии, неонатологии, кардиологии, гастроэнтерологии, инфекционных болезней, профилактической медицины, микробиологии. При этом ежегодно повестка конгресса совершенствуется и дополняется наиболее значимыми, востребованными в профессиональном сообществе вопросами и тематикой.

Традиционными площадками для открытия и проведения мероприятий столь высокого уровня станут – Администрация Приморского края и Тихоокеанский государственный медицинский университет (ТГМУ).

Ректор ТГМУ, председатель организационного комитета конгресса, профессор Валентин Шуматов подчеркнул, что неотъемлемой составляющей мероприятия станет конкурс молодых учёных.

Отметим, программа XIV Тихоокеанского медицинского конгресса чрезвычайно насыщена и включает 37 симпозиумов, 13 школ, 12 мастер-классов, 8 лекций, тренинги для практикующих врачей, пленарное заседание, а также ряд других мероприятий.