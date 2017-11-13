ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый Российско-Японский продовольственный форум пройдёт во Владивостоке 15-17 ноября. Эксперты обсудят перспективы развития торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Мероприятие состоится на площадке Дальневосточного федерального университета по инициативе Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и при поддержке Инвестиционного Агентства Приморского края.

По словам организаторов, главная миссия форума – развивать торговое и инвестиционное сотрудничество между российским Дальним Востоком и Страной восходящего солнца через диалог экспертов.

«Форум проводится впервые, его цель – сформировать со стороны японского бизнеса восприятие Дальнего Востока России как региона опережающего развития с понятным и привлекательным инвестиционным климатом, обладающего богатым природным и человеческим капиталом», – сообщает заместитель директора Инвестагентства Богдан Рагулин.

Первый день форума будет посвящён инвестиционному климату Приморья, новым возможностям и инструментам для инвестиционной деятельности иностранных компаний, действующим в Приморье.

В рамках сессии «Дальний Восток России как территория опережающего развития: инструменты и практика» представители специальных институтов развития поделятся практическими советами в вопросах инвестирования, создания и ведения бизнеса в условиях ТОСЭР и Свободного порта Владивосток, получения статуса резидентов, познакомят гостей с особенностями, налоговыми и таможенными льготами этих режимов.

Обсуждения второго дня форума будут связаны с особенностями продовольственного рынка Дальнего Востока России, вопросами лицензирования и карантина.

«Мы хотим показать японским гостям, что российские и, прежде всего, приморские компании – это надёжные партнёры, умеющие работать, производящие качественную продукцию и готовые сотрудничать с бизнесменами из АТР», – подчеркивает председатель правления НКО «Деловой совет соотечественников в Японии» Юрий Булах.

Представители восьми японских компаний впервые посетят Приморье.

«Надеемся, в следующий раз приедет ещё больше компаний. Наша задача – чтобы с этого мероприятия началось реальное сотрудничество. Это могло бы послужить хорошим примером для других компаний», – уверены организаторы.

Япония занимает второе место среди партнёров России в АТР и девятое место – среди всех стран мира.