ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ольгинском районе Приморья тигр напал на двух охотников. Один мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, днём в воскресенье, 28 января, в лесу у села Щербаковка на двоих мужчин напал тигр. «В результате у мужчины 1978 года рождения рваные раны головы и левой руки. На автомашине товарища, который не пострадал, он доставлен в Кавалеровскую районную больницу в состоянии средней тяжести», – уточнили в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причины, побудившие тигра напасть на человека.