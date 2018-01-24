H 1 N 1, H 3 N 2 и B отмечена на территории Приморского края. Несмотря на это, специалисты регионального управления Роспотребнадзора называют ситуацию ординарной. Об этом на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова сообщил главный санитарный врач Приморья Дмитрий Маслов. ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Циркуляция сразу трёх вирусов гриппа –1,2 иотмечена на территории Приморского края. Несмотря на это, специалисты регионального управления Роспотребнадзора называют ситуацию ординарной. Об этом на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова сообщил главный санитарный врач Приморья Дмитрий Маслов.

«В настоящее время ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Приморского края остаётся на уровне среднестатистических показателей предыдущих лет. Однако, учитывая климатические особенности, существует вероятность, что в ближайшее время темпы роста заболеваемости пойдут вверх», – отмечают в ведомстве.

«С начала этого года в лечебные учреждения Приморья с простудными заболеваниями обратилось более пяти тысяч приморцев. В основном – это ОРВИ, из числа вирусов не гриппозной этиологии у больных в Приморье выделяют – парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы», – сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Валентина Воронок.

Специалисты напоминают, что при первых симптомах пациенту нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату.