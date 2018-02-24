ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Контроль ввоза сельскохозяйственных животных и мяса усилен в субъектах РФ, в том числе и в Приморском крае. Эта мера профилактическая и связана с возможностью сезонного распространения в регионе опасных заболеваний.

В государственной ветеринарной инспекции Приморского края призывают прививать домашний скот и не покупать мясо на несанкционированных рынках или "с рук".

"Для предотвращения эпидемий владельцам животных необходимо провести вакцинацию и ревакцинацию животных против ящура. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям края и сельхозпроизводителям соблюдать правила предосторожности: ни в коем случае не приобретать животных и корма без ветеринарных сопроводительных документов, не покупать продукцию животноводства в неустановленных местах торговли не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу", – подчеркнул руководитель инспекции Дмитрий Кузин.

По всем известным случаям несанкционированного ввоза животных и мяса специалисты просят сообщать в государственную ветеринарную инспекцию Приморского края и ветеринарную службу своего района.