В Приморье в полном объёме восстановлено автобусное сообщение
08.03.2018, 16:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Прерванное из-за снегопада автобусное сообщение между приморскими городами восстановлено в полном объёме.
По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, возобновлены 18 рейсов междугородных автобусов в населённые пункты региона, нарушенные из-за сильного снегопада.
«Сейчас основные дороги в Приморье расчищены, автобусное сообщение возобновлено», - отметили в ведомстве.
Напомним, в Приморье со вчерашнего вечера идёт сильный снег. Наибольшее количество осадков выпало во Владивостоке – более 22 миллиметров, что достигает уровня опасного явления.
Из-за снежных заносов отменено 18 автобусных рейсов из Владивостока в различных направлениях края, закрыта объездная дорога Седанка–Патрокл, также запрещён въезд большегрузов во Владивосток.
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко по просьбе главы Владивостока Виталия Веркеенко оперативно направить краевую технику на расчистку от снега административного центра.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александра Шворы, в настоящее время Примавтодор занимается расчисткой дорог по краю, а также в пригороде Владивостока – всего задействовано вместе с городскими службами почти 250 единиц техники.
По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, возобновлены 18 рейсов междугородных автобусов в населённые пункты региона, нарушенные из-за сильного снегопада.
«Сейчас основные дороги в Приморье расчищены, автобусное сообщение возобновлено», - отметили в ведомстве.
Напомним, в Приморье со вчерашнего вечера идёт сильный снег. Наибольшее количество осадков выпало во Владивостоке – более 22 миллиметров, что достигает уровня опасного явления.
Из-за снежных заносов отменено 18 автобусных рейсов из Владивостока в различных направлениях края, закрыта объездная дорога Седанка–Патрокл, также запрещён въезд большегрузов во Владивосток.
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко по просьбе главы Владивостока Виталия Веркеенко оперативно направить краевую технику на расчистку от снега административного центра.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александра Шворы, в настоящее время Примавтодор занимается расчисткой дорог по краю, а также в пригороде Владивостока – всего задействовано вместе с городскими службами почти 250 единиц техники.
Источник: http://primorsky.ru