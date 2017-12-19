ОРЕАНДА-НОВОСТИ. День китайского инвестора впервые проходит в Приморском крае. Восемь рабочих встреч с представителями крупнейшего бизнеса КНР проведёт заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В мероприятиях примет участие врио Губернатора Андрей Тарасенко.

В проведении Дня китайского инвестора Приморский край принял эстафету у Хабаровского – соседний региона принимал бизнесменов Поднебесной в марте этого года.

На этот раз обсудить с российской стороной вопросы реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке собрались представители компаний «Чжундин Дайри Фармин», «Яньтай Тунсян Фудс», «Далянь Ифэн Сипродактс Трейд», «Чайна Рэйлвэй Дунфан», «Дэбан Гуандун», «Яцзуань», а также Центра планирования и исследований Шёлкового пути.

Участники рабочих встреч обсудят вопросы локализации в Приморье нового сельскохозяйственного производства, развития в крае морской аквакультуры, строительства высокоскоростной магистрали Муданьцзянь–Владивосток, создания кластера глубокой переработки стали на Дальнем Востоке. Кроме того, на площадке Дня инвестора КНР будет презентована дорожная карта создания Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на острове Русский в Приморье.

Китай является основным стратегическим партнёром Приморья, его доля в общем внешнеторговом обороте края лидирует с большим отрывом – 56%.

По словам Андрея Тарасенко, Китай – также одна из основных стран-инвесторов. В настоящее время на территории Приморья функционируют 208 предприятий с инвестициями КНР. Среди основных направлений сотрудничества – деревообработка и лесная промышленность, агропромышленность, туризм, транспорт, логистика и другие.

Отметим, целый ряд проектов с участием китайского капитала на Дальнем Востоке сегодня реализуется в рамках созданных преференционных механизмов.

Так, около 10 таких компаний уже получили статус резидента Свободного порта Владивосток. Инвесторы предполагают создать инновационное предприятие по переработке б/у покрышек методом пиролиза, разработать золоторудное месторождение Золотой в Партизанском районе, заняться жилищным строительством, организовать производство и дистрибуцию грузовиков китайского бренда FAW, создать предприятие по производству OSB плит и опалубки в Уссурийске, построить гостинично-жилой комплекс, окруженный водой с трёх сторон и другие.