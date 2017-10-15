ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Два лесных пожара на площади более 340 гектаров потушили за сутки в Чугуевском районе и Дальнегорском городском округе Приморья.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, сейчас в регионе продолжается тушение пожаров в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском районах и Дальнегорском городском округе.

«На территории лесного фонда действует девять локализованных пожаров на площади более двух тысяч гектаров, в тушении которых принимают участие более 150 человек, задействовано 40 единиц техники. За сутки потушено два очага огня в Чугуевском районе и Дальнегорском городском округе на площади более 340 гектаров», – уточнили в ведомстве.

Специалисты добавили, что за сутки в крае пожарные подразделения 14 раз выезжали на палы сухой травы, в двух случаях палы переросли в пожары.

«В крае вновь установилась тёплая погода, на севере восточных районов Приморского края сохраняется высокий класс пожарной опасности леса по метрологическим показателям», – обратили внимание в ведомстве.

По распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории региона введён особый противопожарный режим.

Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности – запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов также рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населённых пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос.

Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населённых пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. А также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко ситуацию с природными пожарами в крае держит на личном контроле.

«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса», – заявил Андрей Тарасенко.