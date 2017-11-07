ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Приморье сотрудники МЧС России во взаимодействии с представителями авиалесохраны и другими ведомствами ведут усиленную борьбу с природными пожарами.

«Так, за сутки возникло 9 природных пожаров, ликвидировано 8, в том числе 4 – в день обнаружения. На контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю остаётся 21 природный пожар, 6 – локализованы. 24-мя действующими патрульно-контрольными группами, в состав которых входят: сотрудники Управления надзорной деятельности, полиции, прокуратуры и специалисты лесного хозяйства составлено 39 протоколов, возбуждено 11 административных расследований, на правонарушителей наложены штрафы в размере 12000 рублей. По результатам работы патрульных и патрульно-манёвренных групп обнаружены ещё 29 возгораний сухой растительности. Все возгорания – ликвидированы. Также за минувшие сутки авиацией МЧС России из забайкальского края переброшены 45 человек федерального резерва авиалесохраны. Сегодня они привлекаются для тушения природных пожаров в Лазовском муниципальном районе Приморья. Кроме того, для тушения природных пожаров применялся вертолёт МИ-8 с водосливным устройством.

Воздушным судном МЧС России совершено 10 сливов и сброшено 30 тонн воды. По результатам космического мониторинга 7 ноября обнаружено 120 термоточек. Это земли сельхозпоселения, земли запаса и земли поселений. Все вопросы жизнеобеспечения решены. В настоящее время на территории Приморского края задействован федеральный резерв Росавиалесохраны в составе 140 человек – это лесные пожарные из Хабаровского края и Забайкальского краёв и Амурской области», – сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Игорь Сарана.

В настоящее время в Кавалеровском, Ольгинском и Тернейском районе сохраняются устойчивые пожары, на которых применяется тяжёлая техника. Некоторые пожары приходится окапывать вручную, убирать сухую растительность и таким образом предотвращать горение. Причиной таких пожаров является халатность граждан, пренебрежение правилами пожарной безопасности и неосторожное обращение людей с огнём. Бывали случаи, когда огонь подходил к населённым пунктам, но незамедлительно на места прибывали силы и ситуация стабилизировалась. Переход огня на территорию муниципальных образований не был допущен», – отметил начальник региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края Сергей Игонин.