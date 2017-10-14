В Приморье за сутки потушили 17 лесных пожаров
14.10.2017, 08:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ За прошедшие сутки 17 природных пожаров потушено в Кавалеровском и Чугуевском районах Приморского края, тушение ещё 11 очагов огня продолжается.
По информации краевого департамента лесного хозяйства, 14 пожаров потушено в Кавалеровском и три в Чугуевском районах Приморья на общей площади почти 2,8 тысячи гектаров.
«Сейчас продолжается тушение ещё 11 локализованных пожаров в пяти муниципалитетах края. В ликвидации возгораний принимают участие более 250 человек, задействовано 55 единиц техники», – уточнили в ведомстве.
Специалисты отметили, что в течение суток новых пожаров в лесах не возникло, однако 14-16 октября на севере восточных районов Приморского края сохраниться высокий класс пожарной опасности леса по метрологическим показателям.
Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории региона введён особый противопожарный режим.
Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности – запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований.
Руководителям городов и районов также рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос.
Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. А также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко ситуацию с природными пожарами в крае держит на личном контроле.
«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса», – заявил Андрей Тарасенко.
Андрей Тарасенко также поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.
«Привлекайте арендаторов лесных участков к этой работе. У них в договорах прописаны обязательства по недопущению пожаров, если они их не исполняют, значит нужно забирать у них эти участки, значит, они им не нужны, если на их территории ходит неизвестно кто и устраивает пожары», – акцентировал внимание Андрей Тарасенко.
Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.
«Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет», – уточнили специалисты.
С начала года оштрафовано 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.
Напомним, особый противопожарный режим ранее был введён в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском, Яковлевском районах, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах, а в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе действует муниципальный режим ЧС.
По информации краевого департамента лесного хозяйства, 14 пожаров потушено в Кавалеровском и три в Чугуевском районах Приморья на общей площади почти 2,8 тысячи гектаров.
«Сейчас продолжается тушение ещё 11 локализованных пожаров в пяти муниципалитетах края. В ликвидации возгораний принимают участие более 250 человек, задействовано 55 единиц техники», – уточнили в ведомстве.
Специалисты отметили, что в течение суток новых пожаров в лесах не возникло, однако 14-16 октября на севере восточных районов Приморского края сохраниться высокий класс пожарной опасности леса по метрологическим показателям.
Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории региона введён особый противопожарный режим.
Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности – запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований.
Руководителям городов и районов также рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос.
Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. А также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко ситуацию с природными пожарами в крае держит на личном контроле.
«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса», – заявил Андрей Тарасенко.
Андрей Тарасенко также поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.
«Привлекайте арендаторов лесных участков к этой работе. У них в договорах прописаны обязательства по недопущению пожаров, если они их не исполняют, значит нужно забирать у них эти участки, значит, они им не нужны, если на их территории ходит неизвестно кто и устраивает пожары», – акцентировал внимание Андрей Тарасенко.
Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.
«Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет», – уточнили специалисты.
С начала года оштрафовано 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.
Напомним, особый противопожарный режим ранее был введён в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском, Яковлевском районах, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах, а в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе действует муниципальный режим ЧС.
Источник: http://primorsky.ru