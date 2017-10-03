ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Четыре квадроцикла, приобретённые на средства краевого бюджета, поступили в распоряжение приморской авиабазы по охране лесов.

Как рассказали в департаменте лесного хозяйства Приморского края, в 2017 году на обновление парка противопожарной техники и оборудования из бюджета региона направлено пять миллионов рублей.

«Уже закуплено четыре квадроцикла для патрулирования лесного фонда, также в ближайшее время в распоряжение лесников поступит новая моторная лодка. Кроме этого, сейчас проводится аукцион на покупку нового специального трактора, необходимого для создания минерализованных полос», – пояснили в ведомстве.

Вся техника приобретена в рамках краевой программы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013-2020 годы». В конце прошлого года по этой программе приморские лесничие получили две специальные автомашины и более 40 единиц различного оборудования для предотвращения и тушения лесных пожаров.



«В этом году решено сосредоточиться на закупке специализированного транспорта, в том числе, и квадроциклов, которые очень удобны для работы в труднодоступных местностях», – прокомментировали в департаменте.