ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным подразделением отдела МВД России по Пожарскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора одного из филиалов краевого государственного унитарного предприятия по обвинению в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершённой с использованием своего служебного положения.

В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2015 года обвиняемый ввёл в заблуждение покупателя о законности совершаемой сделки. Используя своё служебное положение, злоумышленник дал подчинённым незаконное указание о перевозке 18 тонн угля с территории предприятия на производственную базу покупателя. Полученными от сделки денежными средствами на общую сумму более 40 тысяч рублей он распорядился в личных целях.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали злоумышленника. В отделе полиции он дал признательные показания.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до полутора лет.

В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к растрате, то есть хищению чужого имущества, вверенному виновному, совершённому лицом с использованием своего служебного положения. Уголовное дело направлено в Пожарский районный суд для рассмотрения по существу.