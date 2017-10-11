ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Яковлевском районе Приморья сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» задокументировали факт незаконной рубки лесных насаждений ценных пород.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что на территории Новосысоевского лесничества выявлен факт незаконной рубки сырорастущих деревьев породы «дуб», «липа» и «бархат амурский». Обнаружено 34 кубометра ценной породы деревьев. Ущерб, причинённый лесному фонду Российской Федерации, составил более 720 000 рублей.

По подозрению в незаконной рубке лесных насаждений полицейскими задержан 36-летний житель города Арсеньева. На месте происшествия изъята незаконно заготовленная древесина, автомобиль марки ЗИЛ и бензопила.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.