ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России, прибывшие на территорию Приморского края из Хабаровска, продолжают работы по недопущению распространения огня на территории Чугуевского района Приморья.

За минувшие сутки силами аэромобильной группировки спасательного центра было потушено около 15 км кромок пожаров. Совместно с сотрудниками полиции Чугуевского муниципального района было проведено более двадцати разъяснительных бесед с населением, организованы дежурства на входах в лесные массивы и их окарауливание в районах населённых пунктов: Пшеницино, Антоновка и Верхняя Бреевка.

Основная причина природных пожаров в Приморье это нарушение населением правил пожарной безопасности.