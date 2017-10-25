ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Анучинском и Партизанском районах Приморья за прошедшие сутки потушено три лесных пожара на площади 33 гектара, а также ликвидировано более 60 палов травы.

По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, ещё шесть пожаров локализованы в Кавалеровском, Тернейском, Шкотовском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе на площади почти 1,5 тысячи гектаров.

«Ещё 10 пожаров на площади около 150 гектаров в пяти муниципалитетах находятся в стадии локализации. В тушении пожаров участвуют около 200 человек, в том числе 50 парашютистов-десантников лесоохраны, задействовано 40 единицы техники», – уточнили в ведомстве.

Специалисты обратили внимание, что в связи с сухой и ветреной погодой местами в южных, западных и восточных районах Приморского края сохраняется высокий класс пожарной опасности леса.

«Только за сутки пожарные подразделение выезжали более 60 раз на тушение палов травы, в шести случаях возникли новые очаги пожара», – добавили в департаменте.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Врио Губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.