В РФ установят требования к использованию знака "органическая продукция" - Медведев
19.01.2018, 15:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Знак "органическая продукция" будет размещаться на упаковках только после подтверждения, что она является таковой. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Правительства РФ, передаёт Интерфакс.
"Мы устанавливаем требования к использованию знака органической продукции. Его можно будет размещать только на упаковках после подтверждения соответствия производства органической продукции", - сказал он, подчеркнув, что нарушители этих требований "будут нести административную ответственность".
Медведев отметил, что сейчас рынок органической продукции в России организован во многом стихийно, а отметку "органическая" можно встретить на продуктах, которые таковыми не являются.
"Людям трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак "био", "эко", "фермерский", "натуральный" и ещё какой-то. После принятия закона невозможно будет вводить потребителей в заблуждение, их права будут защищены", - подчеркнул он.
Премьер-министр добавил, что также будет создан единый государственный реестр производителей. "Производители смогут добровольно сертифицировать своё производство. Мы создадим единый государственный реестр производителей, информация о них будет в открытом доступе, а сами такие производители смогут получать государственную поддержку", - сказал Медведев.
Правительство РФ рассматривает законопроект Минсельхоза о правовых основах регулирования производства органической продукции (производимой без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок и генетически-модифицированных продуктов). Как поясняла пресс-служба Правительства в материалах к заседанию, такое производство требует отдельного законодательного регулирования, т.к. применяемые технологии сильно отличаются от используемых в традиционном сельском хозяйстве.
Законопроект, в частности, вводит понятия "органическая продукция", "производство органической продукции" и "производители органической продукции".
"Мы устанавливаем требования к использованию знака органической продукции. Его можно будет размещать только на упаковках после подтверждения соответствия производства органической продукции", - сказал он, подчеркнув, что нарушители этих требований "будут нести административную ответственность".
Медведев отметил, что сейчас рынок органической продукции в России организован во многом стихийно, а отметку "органическая" можно встретить на продуктах, которые таковыми не являются.
"Людям трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак "био", "эко", "фермерский", "натуральный" и ещё какой-то. После принятия закона невозможно будет вводить потребителей в заблуждение, их права будут защищены", - подчеркнул он.
Премьер-министр добавил, что также будет создан единый государственный реестр производителей. "Производители смогут добровольно сертифицировать своё производство. Мы создадим единый государственный реестр производителей, информация о них будет в открытом доступе, а сами такие производители смогут получать государственную поддержку", - сказал Медведев.
Правительство РФ рассматривает законопроект Минсельхоза о правовых основах регулирования производства органической продукции (производимой без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок и генетически-модифицированных продуктов). Как поясняла пресс-служба Правительства в материалах к заседанию, такое производство требует отдельного законодательного регулирования, т.к. применяемые технологии сильно отличаются от используемых в традиционном сельском хозяйстве.
Законопроект, в частности, вводит понятия "органическая продукция", "производство органической продукции" и "производители органической продукции".
Источник: Единая Россия