ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по городу Раменское Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, по факту получения взятки в крупном размере заместителем председателя Совета депутатов городского поселения Быково.

Следствием установлено, что в июне 2017 года между Администрацией городского поселения Быково Раменского муниципального района Московской области и ООО «Дорожный эксперт» заключен муниципальный контракт на сумму около 3 мил. рублей, в связи с чем, у подозреваемой возник умысел направленный на получение взятки в размере 10% от суммы контракта за общее покровительство через посредника, не осведомленного о ее преступных действиях.

6 сентября 2017 года при получении денежных средств от представителя ООО «Дорожный эксперт» посредник и подозреваемая были задержаны сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России по Московской области.