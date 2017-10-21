ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Уфе при совершении кражи 700 литров дизельного топлива задержана группа жителей Башкортостана и Оренбургской области.

Ночью на нефтепроводе службой безопасности транспортной компании выявлена незаконная врезка в подземную магистраль. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими во взаимодействии с Росгвардией и службой безопасности предприятия с поличным задержаны трое мужчин.

По предварительным данным, неработающий 26-летний житель г.Уфы и двое его знакомых из Оренбургской области 33 и 56 лет, путём несанкционированной врезки в нефтепровод похитили дизельное топливо в объёме 700 литров.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли похищенное топливо, залитое в емкость, установленную в кузове автомашины "Газель" и оборудование, которое было использовано для хищения и дальнейшей транспортировки украденных нефтепродуктов. Задержанные признались в содеянном.

По факту кражи из нефтепровода возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.