В Республике Башкортостан урожайность кукурузы на зерно превышает прошлогодний показатель почти в 2 раза
15.10.2017, 09:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На полях республики Башкортостан идёт уборка поздних культур. Кукуруза на зерно убрана на площади 5864 га, что составляет 33 процента. В пяти районах – Альшеевском, Бижбулякском, Дюртюлинском, Зианчуринском и Ишимбайском - царицу полей уже убрали.
При средней урожайности 41,3 центнера с гектара собрано 24 231 тонн. За аналогичный период прошлого года урожайность была почти в 2 раза меньше – 26,2 ц/га.
Самая большая урожайность на сегодня у мелеузовцев (67,4 ц/га), намолот – у стерлитамакцев (10 876 тонн).
При средней урожайности 41,3 центнера с гектара собрано 24 231 тонн. За аналогичный период прошлого года урожайность была почти в 2 раза меньше – 26,2 ц/га.
Самая большая урожайность на сегодня у мелеузовцев (67,4 ц/га), намолот – у стерлитамакцев (10 876 тонн).
Источник: Правительство РБ