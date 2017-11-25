ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Республике Татарстан по состоянию на 24 ноября 2017 года введено 2 012,7 тыс. кв. м жилья, что составляет 100,2% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Ирек Файзуллин сообщил о проверках на строительных площадках в сфере охраны труда. Инспекцией государственного строительного надзора РТ и Государственной инспекцией труда РТ с начала 2017 года проведено 1 тыс. 694 проверки. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 474 постановления на общую сумму 14 млн. 40 тыс. рублей.

По программе социальной ипотеки введено 146 домов на 6 тыс. 668 квартир площадью 378,8 тыс. кв. м. Из 65 строящихся объектов инвестиционной программы 2017 года в высокой степени готовности находится 58 объектов; в средней степени готовности находится 7 объектов.

В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс. кв. м. Введены в эксплуатацию 16 объектов на 363 квартиры площадью 21,7 тыс. кв. м. В стадии строительства находится один объект – 24-квартирный дом по в Апастовском районе, по которому завершаются отделочные работы.

Ирек Файзуллин также доложил о реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье. Для детей-сирот идет процесс приобретения в собственность Республики Татарстан 305 жилых помещений. На 25 ноября 203 жилых помещения приобретены в собственность республики и предоставлены детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого фонда; по 27 жилым помещениям ведётся предпродажная подготовка; 75 жилых помещений выбраны в домах, не введённых в эксплуатацию (Бавлинский, Верхне-Услонский, Кайбицкий, Нурлатский, Спасский районы).

По программе многоквартирного инвестиционного жилья на сегодня из 46 многоквартирных инвестиционных жилых домов в высокой степени готовности находится 41 дом; в средней степени готовности - 5 домов.

По программе малоэтажного строительства (в том числе индивидуальное жилищное строительство) по республике из плановых 8 тыс. 800 домов введены в эксплуатацию 8 тыс. 688.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ доложил о завершении в республике программы «Сельские клубы» - на 31 объекте работы завершены в полном объёме.

Также в полном объёме завершён капитальный ремонт подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ (26 объектов) и подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ (15 объектов).

В полном объёме завершены работы по строительству зданий Советов (исполкомов) поселений - на всех 11 объектах.