ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Республике Татарстан продолжаются проверки объектов строительства в части соблюдения норм охраны труда. Инспекцией государственного строительного надзора РТ и Государственной инспекцией труда РТ с начала 2017 года проведено 1 тыс. 516 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 404 постановления на общую сумму 12 млн. 682 тыс. рублей.

С этих данных начал сегодня доклад на республиканском совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Совещание прошло в Доме Правительства РТ, провёл его Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. В режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие руководители всех муниципальных образований республики.

Ирек Файзуллин сообщил, что по состоянию на 27 октября 2017 года в республике введено 1 892,9 тыс. кв. м жилья, что составляет 101% к соответствующему периоду прошлого года. В Пестречинском, Атнинском, Лаишевском, Высокогорском и Актанышском муниципальных районах план ввода жилья выполнен.

По программе социальной ипотеки Государственный жилищный фонд при Президенте РТ (ГЖФ) отчитался в органы статистики по 129 домам на 6 тыс. 149 квартир площадью 348,5 тыс. кв. м. Из 82 строящихся объектов инвестиционной программы 2017 года в высокой степени готовности находится 70 объектов, в средней степени готовности - 12 объектов.

Глава Минстроя РТ сообщил, что в 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс. кв. м. Так, уже введены в эксплуатацию 16 объектов на 363 квартиры площадью 21,7 тыс. кв. м (Верхнеуслонский – 9, Черемшанский – 1, Мамадышский – 4, Алькеевский - 2). В стадии строительства находится один объект – это 24-квартирный дом в Апастовском районе, по которому ведутся отделочные работы.

В республике также продолжается работа по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С ГЖФ РТ заключены два контракта на приобретение в собственность Республики Татарстан 305 жилых помещений для детей-сирот. На 27 октября 157 жилых помещений приобретены в собственность республики и предоставлены детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого фонда; на 30 жилых помещений акт приёма-передачи внесён ГЖФ РТ на подпись в Минземимущество РТ; по 24 жилым помещениям ведётся предпродажная подготовка; 94 жилых помещения выбраны в домах, не завершенных строительством. По предложенным 44 жилым помещениям в домах высокой степени готовности Министерство образования и науки РТ ведёт работу по закреплению указанных объектов за детьми-сиротами в электронной базе ГЖФ.

Ирек Файзуллин также доложил об обеспечения жильём отдельных категорий граждан в рамках федеральных программ. Так, в пределах бюджетных средств, выделенных на 2017 год на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, запланировано обеспечить жильем 159 семей. Это в том числе 49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей, 61 молодая семья по ФЦП «Жилище» 2015-2020 годы, а также 49 граждан в рамках ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством.

По состоянию на 27 октября 2017 года оформлены сертификаты 50 многодетным семьям, из них реализовано 43 сертификата.

Министерством по делам молодёжи и спорту РТ утверждён список получателей субсидии на 61 молодую семью, из которых на 27 октября 57 семей обеспечены жильем на вторичном рынке.

На 27 октября оформлены сертификаты 22 чернобыльцам; 26 вынужденным переселенцам; 2 переселенцам с Крайнего Севера.

До конца года программа будет выполнена, заверил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья из 50 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии в высокой степени готовности 36 домов; в средней степени готовности - 14 домов.

В части малоэтажного строительства (включая индивидуальное жилищное строительство) по республике из плановых 8 тыс. 800 домов введены в эксплуатацию 8 тыс. 133 объекта.