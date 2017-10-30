В России изменены правила кругового движения
30.10.2017, 19:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В России введён новый тип дорожной разметки, а также изменены правила проезда перекрёстков с круговым движением. Соответствующие постановления, вносящие изменения в Правила дорожного движения (ПДД), подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Первое постановление, сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами, закрепляет в ПДД "вафельную" разметку, обозначающую границы перекрёстка, которые нельзя пересекать в случае затора.
Второе постановление, заявил премьер-министр, устанавливает новый приоритет при проезде перекрёстков с круговым движением. "Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придётся уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность", - пояснил Медведев.
В Москве "вафельная разметка" впервые появилась на трёх перекрёстках в августе 2015 года в рамках пилотного проекта.
Предыдущий раз изменения в правила проезда перекрёстков с круговым движением вносились в 2010 году. Тогда в ПДД появились два варианта проезда перекрёстков с круговым движением (с приоритетом въезжающих и с приоритетом находящихся на круге в зависимости от установленных знаков). Поправки, подписанные Медведевым, закрепляют приоритет находящихся на круговом перекрёстке, обозначенном соответствующим знаком.
Первое постановление, сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами, закрепляет в ПДД "вафельную" разметку, обозначающую границы перекрёстка, которые нельзя пересекать в случае затора.
Второе постановление, заявил премьер-министр, устанавливает новый приоритет при проезде перекрёстков с круговым движением. "Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придётся уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность", - пояснил Медведев.
В Москве "вафельная разметка" впервые появилась на трёх перекрёстках в августе 2015 года в рамках пилотного проекта.
Предыдущий раз изменения в правила проезда перекрёстков с круговым движением вносились в 2010 году. Тогда в ПДД появились два варианта проезда перекрёстков с круговым движением (с приоритетом въезжающих и с приоритетом находящихся на круге в зависимости от установленных знаков). Поправки, подписанные Медведевым, закрепляют приоритет находящихся на круговом перекрёстке, обозначенном соответствующим знаком.
Источник: Правительство РФ