ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственную Думу РФ на рассмотрение вынесен проект федерального закона, касающийся введения обязательного страхования гражданской ответственности со стороны водителей такси и таксопарков. Инициаторы проекта считают, что рынок перевозки пассажиров легковыми такси недостаточно урегулирован и нуждается в принятии новых законодательных мер со стороны государства.

Такси сегодня – единственный вид транспорта, где не введена ответственность перед пассажиром за совершаемые правонарушения. И в результате всё, на что может рассчитывать пострадавший пассажир (а случаи, когда пассажир попадает в аварию из-за непрофессионализма водителя, приема запрещенных препаратов или нарушения водителем скоростного режима уже не единичны), - компенсация по ОСАГО водителя с максимальной выплатой в 500 тыс. рублей. Для сравнения: максимальная выплата пассажиру автобуса, который попал в аварию, составляет 2 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится следующее: «Доступность услуги для граждан и экономическая выгода этого бизнеса приводят к неконтролируемому увеличению парка легковых такси, непрофессионализму водителей, злоупотреблениям в этой сфере и сопровождается повышенными рисками для здоровья и безопасности граждан… Остро стоит проблема ухода от ответственности за совершаемые правонарушения со стороны компаний, предоставляющих услуги по перевозке граждан легковым такси, и их водителей, прежде всего, водителей-иностранцев…».

В законопроекте (N 283077-7) особая роль отводится услугам агрегаторов, которые размещают на своих электронных площадках в сети «Интернет» информацию об услугах по перевозке пассажиров. Информационная доступность и оперативность в заказе легкового такси сегодня делают этот бизнес привлекательным и выгодным как для агрегаторов, компаний, осуществляющих перевозки легковым такси, водителей, так и для потребителей. Однако в случае происшествия ни агрегатор, через который вызывалось такси, не несет никакой ответственности, ни таксопарки. Четкие критерии и правовой механизм ответственности между агрегатором и таксопарком (водителем) отсутствуют.