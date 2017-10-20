ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому административные наказания за отдельные нарушения правил ПДД будут выноситься без составления протокола при условии самостоятельного фиксирования нарушения на видео.

Законопроектом предлагается установить, что постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД могут быть вынесены без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными на портале государственных услуг, с применением техсредств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения. То есть в качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт "народного инспектора".