ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 20 октября вступил в силу новый административный регламент ГИБДД, который пересматривает нормы поведения сотрудников госавтоинспекции на дороге, причём по целому ряду пунктов.

Новые правила допускают остановку автомобилей для проверки вне стационарных постов ГАИ, но при этом оговаривают, что патруль должен быть хорошо виден (за исключением случаев, связанных с аварийным участком дороги, переломом рельефа или в условиях трассы с интенсивным скоростным движением).

В соответствии с новыми правилами, сотрудникам ГИБДД запрещено на месте изымать у нарушителя водительское удостоверение, он должен принести его в инспекцию сам – в течение 3 дней. Норма, действующая с 2009 года, запрещающая останавливать транспортные средства для проверки документов вне стационарных постов, в новой редакции Административного регламента исключена.

Есть изменения, касающиеся ведения фото и видеосъёмки в процессе общения инспектора и водителя: съёмка разрешена.

Что касается освидетельствования водителей на состояние опьянения - в новом регламенте определено следующее: в случае если освидетельствование на ближайшем посту ДПС или в любом другом помещении органов внутренних дел) показало, что водитель был трезв и оснований для направления человека к медикам не было, инспектор ГИБДД обязан вернуть человека к месту, откуда его транспортировали - назад, к месту нахождения его автомобиля.