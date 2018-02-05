ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 февраля в преддверии Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями в Обнинске состоялось торжественное открытие Центра высокоточной радиологии Gamma Clinic на базе Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба.

Свои приветствия в честь открытия Центра направили Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев.

Приветствие и поздравление в честь открытия клиники от Министра промышленности и торговли Российской Федерации зачитал заместитель министра Сергей Цыб: «Центр станет важным дополнением по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, а также внесёт вклад в развитие ядерной медицины в целом. Уверен, что открытие GammaClinic позволит обеспечить жителей калужской области и соседних регионов медицинской помощью мирового уровня, а также будет содействовать повышению качества жизни онкологических пациентов и увеличит продолжительность их жизни»

В Центре установлен шестой в России уникальный аппарат для стереотаксической радиохирургии Гамма-нож, что стало очередным шагом для победы над онкологическими заболеваниями. Установка позволит проводить лечение опухолевых сосудистых и функциональных заболеваний головного мозга без операционного вмешательства. Пациент подвергается минимальному облучению, не чувствует дискомфорта во время проведения процедуры, а само лечение не требует долгого восстановления.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сейчас активно реализует государственную промышленную политику в области развития производства оборудования для ядерной медицины и радиофармацевтических препаратов.