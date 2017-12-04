ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Оптовые цены на основные виды мороженой рыбы с 27 ноября по 3 декабря 2017 года не изменились. В рознице даже отметилось снижение стоимости рыбы на 0,1% (в среднем по России цена мороженой рыбы составляет 152,03 руб./кг).

В Дальневосточном регионе сохраняется стабильность цен на основные виды белой рыбы, а по тихоокеанской сельди продолжается снижение. Основные факторы – хорошие темпы промысла и увеличения товарных запасов в условиях активного экспорта и благоприятной конъюнктуры рынка. С начала года в оптовом звене сельдь подешевела на 23,2%, а за прошедшую неделю на 2,3% – до 43 руб./кг. Треска осталась на уровне 160 руб./кг, минтай – 75 руб./кг, камбала – 90 руб./кг. В течение недели изменения цен на лососёвые не наблюдалось. Отпускная оптовая цена нерки на Дальнем Востоке составляет 420 руб./кг, на кету – 280 руб./кг, на горбушу – 250 руб./кг. Вместе с тем за месяц цены на нерку и кету незначительно подросли, на 10 и 5 рублей соответственно, что связано с приближением сезона предпраздничной торговли.

На северо-западе страны цены на популярные виды рыбы за прошедшие семь дней не изменились под влиянием избыточного предложения и нестабильного спроса. Оптовая цена 1 килограмма скумбрии составила – 100 руб., пикши – 151 руб., атлантической трески – 209 руб., сельди – 65 руб. (снизилась на 33,7% с начала года).

В центральных регионах оптовые цены на основные виды продукции либо остались на уровне прошлой недели, либо снижались. Так стоимость скумбрии и минтая не изменились и составили 132 руб./кг и 88 руб./кг соответственно. Атлантическая сельдь подешевела на 4,6% за неделю и 41% с начала года – до 62 руб./кг.

С связи с началом предновогодней торговли выросли цены на отдельные виды импортируемых лососёвых рыб и мойвы, что повлекло спекулятивный рост цен на аналогичную отечественную продукцию. Цена за 1 килограмм мойвы поднялась на 4,3% – до 120 руб.

По данным Росстата, в период с 21 по 27 ноября потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную снизились на 0,1%. В сравнении с началом года средний уровень потребительских цен стал выше на 1,8%.

Цены на российскую рыбу на внешнем рынке наоборот укреплялись. Экспортная цена на минтай за месяц выросла на 6,1%, но по сравнению с началом года упала на 6,3%, треска к концу ноября подорожала на 5,4%, а за год – на 6%, пикша прибавила в цене 13,2% и 17,6% соответственно.