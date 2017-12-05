ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 5 декабря по решению генеральной ассамблеи Организации объединённых наций от 1985 года во всём мире отмечается Международный день добровольцев. Труд добровольцев, или волонтеров, охватывает различные общественные сферы и направлен на безвозмездное оказание помощи во благо общества.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 2017 года № 572 «О Дне добровольца (волонтёра)», приказом МЧС России установлен День добровольца (волонтёра), который будет отмечаться ежегодно 5 декабря.

Быть добровольцем (волонтёром) в чрезвычайном ведомстве достаточно не просто, необходимо постоянно поддерживать себя в хорошей физической форме, получать теоретические знания и отрабатывать практические вопросы на учениях, занятиях. Быть добровольцем (волонтёром) в МЧС России – быть в готовности в любую минуту прибыть на помощь людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Добровольцы Карелии участвуют в профилактике пожаров, при необходимости участвуют в их тушении, помогают осуществлять поисково-спасательные работы и ликвидировать различные чрезвычайные ситуации.

На сегодняшний день на территории Республики свою деятельность осуществляют 7846 добровольца, входящих в состав добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд, с участием которых с начала года ликвидировано 78 пожаров.