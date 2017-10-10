В России пройдёт первая профессиональная олимпиада для студентов
10.10.2017, 16:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве презентовали первую профессиональную олимпиаду для студентов «Я - профессионал». В мероприятии принял участие статс-секретарь - заместитель Министра образования и науки Российской Федерации П.С. Зенькович.
В своем выступлении П.С. Зенькович подчеркнул, что проект «Я – профессионал» позволит выявить таланты, даст им возможность развиваться и укрепит связь между студентами и работодателями.
- Такой глобальный проект - это серьезный шаг вперед, который позволит укрепить связь между нашими вузами и работодателями. Это даст нашим студентам перспективу и возможность показать свои амбиции, проявить их, поставить высокие цели, а самое главное – реализовать эти цели, - отметил Павел Станиславович.
Стать участниками олимпиады смогут бакалавры, специалисты и магистры вузов страны. Победители и призеры получат денежные премии, максимальные баллы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и перспективу стажировок в компаниях-партнерах проекта. Одним из главных результатов олимпиады станет появление единой национальной базы «Молодые профессионалы», на которую смогут ориентироваться работодатели. Первый тур олимпиады охватит около 200 тысяч человек.
- Мы будем приветствовать увеличение числа вузов и расширение числа работодателей, участвующих в проекте, - заявил П.С. Зенькович.
В своем выступлении П.С. Зенькович подчеркнул, что проект «Я – профессионал» позволит выявить таланты, даст им возможность развиваться и укрепит связь между студентами и работодателями.
- Такой глобальный проект - это серьезный шаг вперед, который позволит укрепить связь между нашими вузами и работодателями. Это даст нашим студентам перспективу и возможность показать свои амбиции, проявить их, поставить высокие цели, а самое главное – реализовать эти цели, - отметил Павел Станиславович.
Стать участниками олимпиады смогут бакалавры, специалисты и магистры вузов страны. Победители и призеры получат денежные премии, максимальные баллы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и перспективу стажировок в компаниях-партнерах проекта. Одним из главных результатов олимпиады станет появление единой национальной базы «Молодые профессионалы», на которую смогут ориентироваться работодатели. Первый тур олимпиады охватит около 200 тысяч человек.
- Мы будем приветствовать увеличение числа вузов и расширение числа работодателей, участвующих в проекте, - заявил П.С. Зенькович.
Источник: Министерство образования