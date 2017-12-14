В России создано 60 инжиниринговых центров на базе технических вузов
14.12.2017, 15:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ежегодная национальная многоотраслевая выставка "Вузпромэкспо" пройдёт 13-14 декабря 2017 года в Москве. По традиции на ней будут представлены совместные разработки российских учёных и промышленных предприятий. В преддверии открытия уже пятой по счёту выставки в пресс-центре информационного агентства ТАСС состоялась пресс-конференция, на которой обсуждались ключевые цели грядущего мероприятия и вопросы кооперации науки и промышленного бизнеса.
В пресс-конференции приняли участие замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков, первый заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Валентина Переверзева, директор департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки Михаил Попов, генеральный конструктор – вице-президент по инновациям ПАО "ОАК" Сергей Коротков, ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил Стриханов, генеральный директор ФГУП "ЦАГИ" Сергей Чернышёв и директор Всероссийского студенческого научно-технического фестиваля "Вузпромфест" Юрий Панов.
Василий Осьмаков рассказал в ходе пресс-конференции о взаимодействии вузовской науки с промышленностью. Он подчеркнул, что Минпромторг регулярно поддерживает проведение выставки "Вузпромэкспо", в том числе, как площадки, на которой демонстрируются результаты совместных инициатив министерства с коллегами из Минобрнауки России.
Один из таких совместных проектов – создание инжиниринговых центров на базе ведущих технических вузов страны. Буквально пару недель назад состоялся очередной, шестой по счёту конкурсный отбор, по итогам которого было принято решение о поддержке 11 новых проектов. Таким образом, за время действия программы создано и поддержано уже 60 инжиниринговых центров в 37 регионах страны. Их заказчиками являются свыше 125 промышленных компаний, – отметил замминистра.
Он также подчеркнул, что ключевым критерием эффективности инжиниринговых центров является объём заказов, размещённых индустриальными партнёрами. Их общий объём уже превысил 2,5 млрд рублей.
Минувшей осенью были достигнуты также договорённости о том, что в наблюдательные советы вузов будут входить представители министерства и промышленных компаний. Это будет способствовать формированию такой модели, при которой вузы станут функционировать не только как центры обучения, но и как центры научно-технического предпринимательства, – сказал Василий Осьмаков.
В пресс-конференции приняли участие замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков, первый заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Валентина Переверзева, директор департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки Михаил Попов, генеральный конструктор – вице-президент по инновациям ПАО "ОАК" Сергей Коротков, ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил Стриханов, генеральный директор ФГУП "ЦАГИ" Сергей Чернышёв и директор Всероссийского студенческого научно-технического фестиваля "Вузпромфест" Юрий Панов.
Василий Осьмаков рассказал в ходе пресс-конференции о взаимодействии вузовской науки с промышленностью. Он подчеркнул, что Минпромторг регулярно поддерживает проведение выставки "Вузпромэкспо", в том числе, как площадки, на которой демонстрируются результаты совместных инициатив министерства с коллегами из Минобрнауки России.
Один из таких совместных проектов – создание инжиниринговых центров на базе ведущих технических вузов страны. Буквально пару недель назад состоялся очередной, шестой по счёту конкурсный отбор, по итогам которого было принято решение о поддержке 11 новых проектов. Таким образом, за время действия программы создано и поддержано уже 60 инжиниринговых центров в 37 регионах страны. Их заказчиками являются свыше 125 промышленных компаний, – отметил замминистра.
Он также подчеркнул, что ключевым критерием эффективности инжиниринговых центров является объём заказов, размещённых индустриальными партнёрами. Их общий объём уже превысил 2,5 млрд рублей.
Минувшей осенью были достигнуты также договорённости о том, что в наблюдательные советы вузов будут входить представители министерства и промышленных компаний. Это будет способствовать формированию такой модели, при которой вузы станут функционировать не только как центры обучения, но и как центры научно-технического предпринимательства, – сказал Василий Осьмаков.
Источник: Минпромторг