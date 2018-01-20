В России созданы сверхточные часы
20.01.2018, 17:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 января 2018 года российские учёные ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) представили Министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову новые технологии и самые последние разработки института.
Исследования в лабораториях ВНИИФТРИ позволили впервые в России реализовать оптический стандарт на холодных атомах стронция, который более чем в 100 раз превосходит показатели точности измерений времени и частоты по старому цезиевому стандарту. Были созданы экспериментальный и опытный образцы оптического репера частоты (ОРЧ) наземного базирования с последующим его внедрением в состав Государственного первичного эталона времени и частоты ГЭТ1-2012. Характеристики отечественного ОРЧ как минимум не уступают зарубежным аналогам, отмечают в ВНИИФТРИ. В действительности же можно утверждать, что в России созданы часы, претендующие на звание одних из самых точных в мире. Кроме того, открываются возможности для новых исследований гравитационного поля Земли, что позволит в будущем использовать эту информацию для целей навигации и как ассистирующую технологию в повышении надёжности и точности навигационных решений системы ГЛОНАСС.
Создать условия, необходимые для повышения точности российской системы глобального позиционирования также удалось благодаря усовершенствованию Государственного первичного специального эталона единицы длины. Его осмотр тоже вошёл в программу визита главы Минпромторга. Сам эталон разработали в ВНИИФТРИ в 2007-2011 годах, а в 2012-2016 годах провели его модернизацию с улучшением характеристик до уровня ведущих мировых метрологических лабораторий. Эталон позволяет воспроизводить единицу длины в диапазоне до 4000 км с последующей передачей радиотехническим и лазерным дальномерным средствам измерений, в том числе спутниковой геодезической навигационной аппаратуре.
Ещё один объект осмотра - безэховая экранированная камера. Это уникальный многоцелевой комплекс для электромагнитных измерений, дающий возможность воспроизводить любую сигнально-помеховую обстановку. В ней навигационная аппаратура ГЛОНАСС проходит тесты на помехоустойчивость.
Российские учёные за последние годы осуществили ряд прорывных исследований, которые упрочили лидерство нашей страны в сфере обеспечения единства и точности измерений. новейшие научные разработки в области метрологии, в частности, служат необходимой основой для достижения требуемой точности работы отечественной системы глобального позиционирования ГЛОНАСС. Это крайне важно, так как зачастую от точности её функционирования зависит жизнь и здоровье граждан. Кроме того, новые разработки позволят продвинуться в технологиях беспилотного транспорта, –
отметил Денис Мантуров по итогам визита.
Исследовательские и опытно-конструкторские работы во ВНИИФТРИ не только совершенствуют эталонную базу системы обеспечения единства и точности измерений времени в России. По словам руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, актуальным направлением государственной политики в области метрологии остаётся максимальное импортозамещение в электронном приборостроении, в частности, в производстве средств измерений.
Первый этап развития производственной базы ВНИИФТРИ уже позволил наладить серийный выпуск и поставки осциллографов с локализацией производства на уровне 50%. Дальнейшие планы предполагают появление в России полного цикла разработки средств измерений и вспомогательных устройств, подчеркнул глава Росстандарта.
По итогам посещения института министром был дан ряд поручений. В частности, потребуется проработка возможности использования представленных Денису Мантурову во ВНИИФТРИ результатов, полученных при выполнении федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы". Это необходимо для повышения точности навигации в ходе решения поставленных в рамках Национальных технологических инициатив "Автонет", "Маринет", "Аэронет" задач, а также при выполнении других проектов, направленных на экономическое и технологическое развитие Российской Федерации.
ФГУП ВНИИФТРИ - одно из крупнейших в России научно-исследовательских учреждений, подведомственное Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В составе института действует, в частности, Государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли. Основным техническим средством службы выступает Государственный первичный эталон времени, частоты и национальной шкалы времени. Главный метрологический центр службы бесперебойно передаёт эталонные сигналы времени и частоты, в том числе в центр синхронизации системы ГЛОНАСС.
Росстандарт – федеральное ведомство, отвечающее за реализацию государственной политики, определяемой Минпромторгом России, а также в рамках собственной компетенции.
Исследования в лабораториях ВНИИФТРИ позволили впервые в России реализовать оптический стандарт на холодных атомах стронция, который более чем в 100 раз превосходит показатели точности измерений времени и частоты по старому цезиевому стандарту. Были созданы экспериментальный и опытный образцы оптического репера частоты (ОРЧ) наземного базирования с последующим его внедрением в состав Государственного первичного эталона времени и частоты ГЭТ1-2012. Характеристики отечественного ОРЧ как минимум не уступают зарубежным аналогам, отмечают в ВНИИФТРИ. В действительности же можно утверждать, что в России созданы часы, претендующие на звание одних из самых точных в мире. Кроме того, открываются возможности для новых исследований гравитационного поля Земли, что позволит в будущем использовать эту информацию для целей навигации и как ассистирующую технологию в повышении надёжности и точности навигационных решений системы ГЛОНАСС.
Создать условия, необходимые для повышения точности российской системы глобального позиционирования также удалось благодаря усовершенствованию Государственного первичного специального эталона единицы длины. Его осмотр тоже вошёл в программу визита главы Минпромторга. Сам эталон разработали в ВНИИФТРИ в 2007-2011 годах, а в 2012-2016 годах провели его модернизацию с улучшением характеристик до уровня ведущих мировых метрологических лабораторий. Эталон позволяет воспроизводить единицу длины в диапазоне до 4000 км с последующей передачей радиотехническим и лазерным дальномерным средствам измерений, в том числе спутниковой геодезической навигационной аппаратуре.
Ещё один объект осмотра - безэховая экранированная камера. Это уникальный многоцелевой комплекс для электромагнитных измерений, дающий возможность воспроизводить любую сигнально-помеховую обстановку. В ней навигационная аппаратура ГЛОНАСС проходит тесты на помехоустойчивость.
Российские учёные за последние годы осуществили ряд прорывных исследований, которые упрочили лидерство нашей страны в сфере обеспечения единства и точности измерений. новейшие научные разработки в области метрологии, в частности, служат необходимой основой для достижения требуемой точности работы отечественной системы глобального позиционирования ГЛОНАСС. Это крайне важно, так как зачастую от точности её функционирования зависит жизнь и здоровье граждан. Кроме того, новые разработки позволят продвинуться в технологиях беспилотного транспорта, –
отметил Денис Мантуров по итогам визита.
Исследовательские и опытно-конструкторские работы во ВНИИФТРИ не только совершенствуют эталонную базу системы обеспечения единства и точности измерений времени в России. По словам руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, актуальным направлением государственной политики в области метрологии остаётся максимальное импортозамещение в электронном приборостроении, в частности, в производстве средств измерений.
Первый этап развития производственной базы ВНИИФТРИ уже позволил наладить серийный выпуск и поставки осциллографов с локализацией производства на уровне 50%. Дальнейшие планы предполагают появление в России полного цикла разработки средств измерений и вспомогательных устройств, подчеркнул глава Росстандарта.
По итогам посещения института министром был дан ряд поручений. В частности, потребуется проработка возможности использования представленных Денису Мантурову во ВНИИФТРИ результатов, полученных при выполнении федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы". Это необходимо для повышения точности навигации в ходе решения поставленных в рамках Национальных технологических инициатив "Автонет", "Маринет", "Аэронет" задач, а также при выполнении других проектов, направленных на экономическое и технологическое развитие Российской Федерации.
ФГУП ВНИИФТРИ - одно из крупнейших в России научно-исследовательских учреждений, подведомственное Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В составе института действует, в частности, Государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли. Основным техническим средством службы выступает Государственный первичный эталон времени, частоты и национальной шкалы времени. Главный метрологический центр службы бесперебойно передаёт эталонные сигналы времени и частоты, в том числе в центр синхронизации системы ГЛОНАСС.
Росстандарт – федеральное ведомство, отвечающее за реализацию государственной политики, определяемой Минпромторгом России, а также в рамках собственной компетенции.
Источник: Минпромторг