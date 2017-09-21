В России унифицируют подходы к указанию в документах сведений об адресах
21.09.2017, 12:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Госдуму внесён законопроект об унификации подходов к указанию в документах сведений об адресах. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"”» (далее – законопроект) внесён Минфином России.
В связи с обращениями органов местного самоуправления и организаций в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» (далее – Федеральный закон №443-ФЗ) предлагается внести изменения в целях его приведения в соответствие со сложившейся практикой в области адресации.
До вступления в силу Федерального закона №443-ФЗ не было единых правил присвоения адресов объектам адресации, что выражалось в несогласованности подходов к указанию адресов объектов (в том числе в формах заявлений, запросов и других документов).
Постановлением Правительства от 19 ноября 2014 года №1221 были утверждены Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов, которыми определены структура и реквизитный состав адреса. Эти правила обязательны для использования всеми органами государственной власти и местного самоуправления, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, услуг почтовой связи.
В целях гармонизации используемых подходов к указанию адреса предлагается внести изменение в часть 2 статьи 8 Федерального закона №443-ФЗ в части соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления установленных Правительством России требований к структуре адреса при его написании. Это позволит повысить качество предоставляемой информации об адресе, обеспечить удобство и понятность указания адреса в документах, даст возможность обрабатывать адресную информацию автоматизированно, в том числе на основе сведений государственного адресного реестра.
Также законопроектом предусматривается приведение Федерального закона №443-ФЗ в соответствие с законодательством в части распространения его действия на город федерального значения Севастополь.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"”» (далее – законопроект) внесён Минфином России.
В связи с обращениями органов местного самоуправления и организаций в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» (далее – Федеральный закон №443-ФЗ) предлагается внести изменения в целях его приведения в соответствие со сложившейся практикой в области адресации.
До вступления в силу Федерального закона №443-ФЗ не было единых правил присвоения адресов объектам адресации, что выражалось в несогласованности подходов к указанию адресов объектов (в том числе в формах заявлений, запросов и других документов).
Постановлением Правительства от 19 ноября 2014 года №1221 были утверждены Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов, которыми определены структура и реквизитный состав адреса. Эти правила обязательны для использования всеми органами государственной власти и местного самоуправления, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, услуг почтовой связи.
В целях гармонизации используемых подходов к указанию адреса предлагается внести изменение в часть 2 статьи 8 Федерального закона №443-ФЗ в части соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления установленных Правительством России требований к структуре адреса при его написании. Это позволит повысить качество предоставляемой информации об адресе, обеспечить удобство и понятность указания адреса в документах, даст возможность обрабатывать адресную информацию автоматизированно, в том числе на основе сведений государственного адресного реестра.
Также законопроектом предусматривается приведение Федерального закона №443-ФЗ в соответствие с законодательством в части распространения его действия на город федерального значения Севастополь.
Источник: Правительство России