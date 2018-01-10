ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сельхозпредприятия РФ более чем на 3.5% нарастили производство молока – такой вывод сделали в Институте конъюнктуры аграрного рынка.

Также эксперты ИКАР отмечают, что рынок переработки переориентировался на производство сливочного масла и сухих молочных продуктов, в РФ продолжается снижение потребления молока, а цена на СОМ снизилась до значений 2013 года.

В ИКАР отмечают, что относительно высокие цены на молоко – драйвер инвестиционной активности в молочной отрасли РФ.

Пожалуй, самая интересная новость на молочном рынке связана с предварительными итогами сельскохозяйственной переписи 2016 года. Росстату пришлось существенно сократить численность поголовья в секторе ЛПХ (на 400 тысяч голов). Однако в данных официальной статистики данный факт ещё не отражен. В соответствии с этим должен быть пересмотрен и объём производства молока в личных подсобных хозяйствах.

Официальный объём производства молока всеми категориями хозяйств на конец 2017 года составит 31-31-1 млн тонн, +1% к 2016, среди которых 50% составляет доля СХО, 43% - ЛПХ и 7% - КФХ. Более весомым выглядит прирост по товарному молоку, предложение которого с 2013 года изменилось с 18,9 до 21.2 млн тонн (+0.5 млн или 2.5% в 2017 году). Отдельно стоит упомянуть сектор КФХ, увеличивший за год объём производства молока на 8%.

В силу того, что данные по ЛПХ по уже названной причине некорректны, остановимся подробнее на секторе СХО, который к тому же показал в уходящем году ускоренные темпы роста: объём производства по итогам 2017 года достигнет 15.5 млн тонн (+3,7% или 550 тысяч тонн). В предыдущие три года данный показатель не превышал 2.4%. Достичь такой динамики удалось по нескольким причинам. Во-первых, молочная продуктивность выросла к прошлому году на 6.5%, достигнув 6200 кг. К слову, за три года сельхозпредприятия увеличили этот ключевой показатель на 26%. Вторым, но не по значимости, фактором, вызвавшим рост валового производства в секторе СХО, является запуск в минувшем году целого ряда крупных молочных комплексов. Это стало возможным благодаря стабильно-высокому уровню цен на молоко в течение года, а также относительно высокому уровню государственной поддержки, выразившейся в виде капексов и льготных кредитов. Но нельзя обойти тот факт, что получил их лишь ограниченный список производителей. Численность поголовья в СХО сократилась, но лишь на 0.2% (0.8% в 2016, 1,5% в 2015, 2,8% в 2014).

Продолжающееся сокращение реальных доходов населения РФ оказало негативное влияние на уровень спроса по всем продовольственным товарам, в том числе и молоку. По оценке Минсельхоза среднее потребление молока на душу населения в 2017 году снизилось на 5.6 кг к 2016 году до 233,4 кг. Снижение потребления молочной продукции создало проблемы для переработчиков молока. Впервые за долгое время производство цельномолочной продукции показало отрицательную динамику (-1,5% по питьевому молоку и творогу, -1% по кисломолочным продуктам). «Освободившиеся» объёмы сырья в совокупности с приростом по товарному молоку были направлены на производство молокоемкой продукции, такой как сливочное масло (+7,5% к 2016 году, 266 тыс. тонн по итогам 2017 года), сыр и сырные продукты (+6,9%, 641 тыс. тонн), сухое молоко (+24,3%, 146.6 тыс. тонн), сливки (+16%, 145.5 тыс. тонн), сухая сыворотка (+16,5%, 140 тыс. тонн). Проблема состоит в том, что из-за низкого спроса огромные запасы этих продуктов скапливаются на складах предприятий: так на конец 2017 года невостребованным оказываются 23 тыс. тонн сливочного масла, 30 тыс. тонн сухого молока, 64 тыс. тонн сыра и сырных продуктов. В сложившихся условиях нельзя не отметить, что наращивание экспорта молока является важной задачей, которую необходимо решить в краткосрочной перспективе. По итогам же 2017 года экспорт сократится по всем категориям, кроме СОМ и мороженого. По нашим оценкам, экспорт ЦМП сократится в 2017 с 98,5 до 90 тысяч тонн, сливочного масла - с 4,9 до 4,5 тысяч тонн, сыра - с 13,6 до 13 тысяч тонн, сухого молока и сыворотки - с 5,4 до 3,8 тысяч тонн, мороженого - вырастет с 17,1 до 18,5 тысяч тонн.

Значительное влияние на российский рынок молока оказали тенденции на общемировом рынке. Дефицит молочного жира привёл к пиковым ценам за последние 5 лет на сливочное масло и рекордно низким на сухое обезжиренное молоко. Запасы по СОМ в интервенционном фонде ЕЭС превышают 350 тысяч тонн. В РФ средняя цена сухого обезжиренного молока в декабре 2017 года составляет 165 рублей, а в центральных регионах и вовсе 150-155 рублей, чего не наблюдалось с начала 2013 года. Низкие цены на мировом рынке спровоцировали рост импорта по сухому молоку из стран вне ЕАЭС (более 45 тысяч тонн в 2017 году). Общий же импорт по этой категории на конец года сократится с 180 до 172 тысяч тонн. Импорт сыра вырастет со 193 до 196 тысяч тонн, сливочного масла - со 102 до 103 тысяч тонн, сухой сыворотки - сократится со 124 до 95 тысяч тонн.

Высокая инвестиционная привлекательность молочной отрасли РФ, характерная для последнего времени, создала предпосылки для прихода иностранного капитала и активного наращивания производства крупнейшими российскими холдингами. Так, например, немецкий холдинг Deutsches Milchkontor активно наращивает производство на Бобровском сыродельном заводе в Воронежской области, французская Savencia инвестирует в Белебеевский молочный комбинат в Башкортостане, а вьетнамский TH Group строит крупные молочные комплексы сразу в нескольких регионах РФ. С одной стороны, это создаёт предпосылку для роста валового производства молока в стране, а с другой, снижает маржу средних и мелких игроков, не способных выдерживать чрезмерно сильную конкуренцию.

На протяжении всего года цены на сырое молоко находились на высоком уровне и в декабре 2017 года базовые цены достигают почти 25 рублей с НДС. Летом цены были лишь на 5% ниже, что говорит о крайней низкой сезонности. Осенью сезонный рост цен был слабым: текущая цена на 1.5% ниже по отношению к декабрю 2016 года. Есть высокая вероятность, что в 2018 году цены на сырое молоко будут снижаться. Этому будет способствовать несколько факторов, таких как продолжающийся рост предложения товарного молока, ограниченный спрос на молочную продукцию, а также прогнозируемый IFCN цикл снижения мировых цен на сырое молоко, что может отразиться на стоимости импортной молочной продукции.